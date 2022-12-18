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مسؤول أوكراني: عودة نظام التدفئة بالكامل إلى كييف بعد قصف روسي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء

Lebanon 24
18-12-2022 | 06:14
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