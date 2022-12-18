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السلطات الأوكرانية: القوات الروسية تقصف وسط مدينة خيرسون جنوبي البلاد
Lebanon 24
18-12-2022
|
08:41
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