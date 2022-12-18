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بدء مراسم تأبين الجندي الإيرلندي العامل في قوات اليونيفيل والذي قضى في إطلاق نار في بلدة العاقبية

Lebanon 24
18-12-2022 | 09:15
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