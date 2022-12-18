17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-7
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيليّة: إطلاق نار استهدف حافلة ركاب في منطقة مستوطنة "شانور" شمالي الضفة ولا إصابات
Lebanon 24
18-12-2022
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: إصابة جندييين من حرس الحدود في عملية طعن في منطقة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة وإصابة منفذ العملية
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: إصابة جندييين من حرس الحدود في عملية طعن في منطقة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة وإصابة منفذ العملية
18/12/2022 23:31:30
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام باكستانية: إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب إطلاق نار قرب حافلته
Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام باكستانية: إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب إطلاق نار قرب حافلته
18/12/2022 23:31:30
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل اعلام إسرائيلية: أضرار في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شكيد" غرب جنين بعد تعرضها لإطلاق نار قبل قليل
Lebanon 24
وسائل اعلام إسرائيلية: أضرار في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة "شكيد" غرب جنين بعد تعرضها لإطلاق نار قبل قليل
18/12/2022 23:31:30
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد
Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد
18/12/2022 23:31:30
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأصحاب القروض السكنيّة: هذا مصيرها بعد شباط
Lebanon 24
لأصحاب القروض السكنيّة: هذا مصيرها بعد شباط
03:30 | 2022-12-18
18/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
17/12/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشريح جثة الجندي الايرلندي ضحية حادثة العاقبيّة.. وهذا ما تبيّن!
Lebanon 24
تشريح جثة الجندي الايرلندي ضحية حادثة العاقبيّة.. وهذا ما تبيّن!
16:44 | 2022-12-17
17/12/2022 04:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ غير مألوف في شارع الحمرا.. إليكم ما يحصل الآن (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ غير مألوف في شارع الحمرا.. إليكم ما يحصل الآن (فيديو)
11:14 | 2022-12-18
18/12/2022 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لباسيل من "مونديال قطر" تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون
Lebanon 24
صورة لباسيل من "مونديال قطر" تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون
14:09 | 2022-12-18
18/12/2022 02:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:31 | 2022-12-18
ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022
13:07 | 2022-12-18
الاحتفالات تعم الأرجنتين بعد فوزها ببطولة كأس العالم لكرة القدم
12:51 | 2022-12-18
حارس الأرجنتين يتصدّى لركلة ترجيح فرنسية
12:50 | 2022-12-18
الأرجنتين تسجل أول هدف لها في مرمى فرنسا ضمن ركلات الترجيح
12:49 | 2022-12-18
فرنسا تسجل أول هدفٍ لها في مرمى الأرجنتين ضمن ركلات الترجيح
12:48 | 2022-12-18
نهائي كأس العالم.. بدء ركلات الترجيح في مباراة الأرجنتين - فرنسا
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
18/12/2022 23:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact