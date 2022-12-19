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الشرطة الكندية: مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار مع عناصر للأمن في تورنتو

Lebanon 24
19-12-2022 | 01:14
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