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رويترز: سوريا استوردت نصف مليون طن من القمح من "القرم" ونقلت بسفن تخضع لعقوبات واشنطن

Lebanon 24
19-12-2022 | 01:24
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