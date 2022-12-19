Advertisement

أخبار عاجلة

المحكمة العليا السويدية ترفض ترحيل صحافي يطالب به الرئيس التركي

Lebanon 24
19-12-2022 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا في البيرو تقرر حبس الرئيس المعزول 18 شهرا
lebanon 24
19/12/2022 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان (العربية)
lebanon 24
19/12/2022 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي يحذر اليونان من الاستمرار في "استفزازاتها"
lebanon 24
19/12/2022 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: أجريت محادثات هاتفية مع الرئيس التركي تناولت دعم أنقرة لاتفاقية ممر الحبوب وسبل توسيعها
lebanon 24
19/12/2022 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2022-12-19
07:25 | 2022-12-19
07:25 | 2022-12-19
07:24 | 2022-12-19
07:22 | 2022-12-19
07:13 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website