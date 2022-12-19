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الرئيس ميقاتي: أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا.

Lebanon 24
19-12-2022 | 07:22
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ميقاتي: المزايدات في حادثة اليونيفيل مرفوضة وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حصل .الحادثة يجب اخذها بجدية واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة .هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا
lebanon 24
19/12/2022 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من مقر اليونيفيل بالناقورة: التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات حادث العاقبية ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً
lebanon 24
19/12/2022 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي يشدد على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الايرلندية في العاقبية وعلى تحاشي تكراره مستقبلا
lebanon 24
19/12/2022 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحقيقات​ في​ حادث​ مقتل​ عنصر ​اليونيفيل​ مستمرة
lebanon 24
19/12/2022 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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