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وكالة الأنباء القطرية: نحو 17 مليار دولار كعائدات اقتصادية مختلفة حصدتها قطر من تنظيمها لمونديال 2022 وهي الأعلى في تاريخ كأس العالم

Lebanon 24
19-12-2022 | 08:42
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