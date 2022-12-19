الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني يبحثان خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات

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