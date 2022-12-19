Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصناعة التشيكي: المفاوضات لم تكن سهلة لتحديد سقف لأسعار الغاز واستغرقت الكثير من الوقت (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2022 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة التشيكي: الوزراء الأوروبيون اتفقوا على ضرورة التركيز على شراء الغاز بشكل جماعي
lebanon 24
20/12/2022 01:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم مقترحا جديدا لتحديد سقف أسعار الغاز
lebanon 24
20/12/2022 01:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن الحديث عن اتفاق نووي في الوقت الراهن بسبب مماطلة الإيرانيين (الجزيرة)
lebanon 24
20/12/2022 01:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: السقف الأوروبي لأسعار الغاز غير مقبول ويشكل اعتداء على أسواق الطاقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/12/2022 01:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2022-12-19
18:28 | 2022-12-19
17:54 | 2022-12-19
17:39 | 2022-12-19
17:25 | 2022-12-19
17:16 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website