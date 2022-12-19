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البيت الأبيض: لا نريد تسييس عمل لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس ولن نتدخل بعملها المبني على الحقائق (الجزيرة)

Lebanon 24
19-12-2022 | 15:00
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