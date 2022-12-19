Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: أطالب الأجهزة الخاصة بالاستجابة المباشرة لدعوات العنف والاستفزازات والرد عليها (الشرق)

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين يصف التقارير بشأن توجه بوتين إلى مينسك لإجبار بيلاروسيا على المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بالغبية
lebanon 24
20/12/2022 01:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نقطة مشتركة اتفق عليها بوتين وزيلينسكي.. وللاتفاق جوانب سيئة
lebanon 24
20/12/2022 01:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تحديد سقف سعر النفط الروسي سيكون له التأثير المطلوب لمنع بوتين من الفوز وتمويل آلة الحرب الخاصة به (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/12/2022 01:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ" نقلا عن مصادر: وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سيُمثل روسيا بقمة العشرين بدلا من بوتين (الشرق)
lebanon 24
20/12/2022 01:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2022-12-19
18:28 | 2022-12-19
17:54 | 2022-12-19
17:39 | 2022-12-19
17:25 | 2022-12-19
17:16 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website