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وسائل إعلام إيرانية تفيد بإصابة 4 رجال دين بهجوم شنه عليهم مجهولون ظهر اليوم في مدينة قم

Lebanon 24
19-12-2022 | 17:13
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