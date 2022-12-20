Advertisement

أخبار عاجلة

اضراب الاساتذة الثانويين مستمر في جزين ومنطقتها (الوكالة الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
20-12-2022 | 03:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوكالة الدولية للطاقة: يبدو أننا خرجنا من أزمة الطاقة هذا الشتاء ومخزوننا مرتفع جدا لكن الأزمة مستمرة
lebanon 24
20/12/2022 13:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
20/12/2022 13:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اضراب موظفي شركتي الخليوي مستمر.. القرم :سنلجأ للحلول القانونية
lebanon 24
20/12/2022 13:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين محافظ عكار ووفد برامج الأمم المتحدة في لبنان عرض أوضاع اللبنانيين والنازحين السوريين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
20/12/2022 13:26:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2022-12-20
06:07 | 2022-12-20
05:56 | 2022-12-20
05:47 | 2022-12-20
05:22 | 2022-12-20
05:19 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website