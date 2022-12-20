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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: لن تتوانى المقاومة عن السير في كل الدروب من أجل تحرير كل الأسرى

Lebanon 24
20-12-2022 | 05:22
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