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إفتتاح مؤتمر "بغداد 2" بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-12-2022 | 06:55
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