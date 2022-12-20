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رئيس الوزراء الكويتيّ: منطقتنا لن تنعم بالاستقرار إذا فقدته إحدى دولها وندرك مكانة العراق وأهمية استعادة دوره الفاعل في محيطه العربي

Lebanon 24
20-12-2022 | 07:34
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