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المبعوث الأميركي الخاص بإيران: رفض طهران مقترح إحياء الاتفاق النووي لم يكن مفاجئا لنا

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:27
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