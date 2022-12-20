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وزير الخارجية العراقية: مؤتمر بغداد ليس فقط لدعم العراق وإنما أيضا لتعزيز التعاون الإقليمي والمؤتمر مظلة حوارية بين دول الجوار العراقي ودول الخليج
Lebanon 24
20-12-2022
|
09:43
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