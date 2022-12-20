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أخبار عاجلة
رويترز عن وزير الطاقة السعودي: في أوبك+ نبعد السياسة عن عملية صنع قرارتنا وتوقعاتنا (العربية)
Lebanon 24
20-12-2022
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11:11
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