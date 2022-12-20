الرئيس السابق ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل "لبنان القوي": علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن

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