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عون: نريد رئيساً يستطيع أن يكمل الطريق وليس صعباً أن نتمكن من المحاسبة ولكن علينا الاصرار على ذلك أبناؤنا يهاجرون من أجل تلقي العلم ولا يعودون

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:19
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النائب إيهاب مطر من مجلس النواب: ميشال معوّض مرشّح جدّي ولكن لا نقفل الباب لإمكانية التوافق حول مرشّح قادر على الوصول إلى الرئاسة ونريد رئيساً قادراً على إجراء الإصلاحات وعلى تطبيق الطائف
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21/12/2022 02:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/12/2022 02:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/12/2022 02:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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