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البيت الأبيض: لا تقدم حاليا بشأن الاتفاق النووي مع إيران ولا نتوقع تقدما قريبا (العربية)

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:22
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