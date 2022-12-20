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وزير الطاقة الجزائري: قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:51
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