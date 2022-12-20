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السلطات الأفغانية تعلن منع الفتيات والنساء من الدراسة في الجامعات في عموم أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
20-12-2022 | 12:35
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