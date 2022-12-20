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البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل عاجلة لأوكرانيا بقيمة 610 مليون دولار لتلبية المتطلبات العاجلة (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2022 | 15:04
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