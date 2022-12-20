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وسائل إعلام أميركية: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يزور واشنطن اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يلقي خطابا في الكونغرس

Lebanon 24
20-12-2022 | 17:23
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