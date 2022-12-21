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"يديعوت أحرونوت": وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد واحتجازه

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:14
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