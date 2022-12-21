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وزير الخارجية الروسي: لا أحد في الاتحاد الأوروبي يريد التحقيق في حادثة استهدفت خط "نورد ستريم"

Lebanon 24
21-12-2022 | 03:49
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