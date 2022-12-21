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أنقرة: إعتقال 8 من عناصر داعش بينهم مسؤول ما يسمى "كتيبة الساحل" في هاتاي جنوبي تركيا

Lebanon 24
21-12-2022 | 05:41
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