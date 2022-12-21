Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: سنقوم بتحليل المعلومات والخبرات المكتسبة خلال العمليات الخاصة لرفع المهارة القتالية لجيوشنا

Lebanon 24
21-12-2022 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: القضاء على 175 مسلحاً أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق عدة نتيجة العمليات القتالية
lebanon 24
21/12/2022 17:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الروسية: دول الناتو تواصل دعم كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات القتالية
lebanon 24
21/12/2022 17:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعرب عن امتنانه للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة
lebanon 24
21/12/2022 17:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أطالب الأجهزة الخاصة بالاستجابة المباشرة لدعوات العنف والاستفزازات والرد عليها (الشرق)
lebanon 24
21/12/2022 17:50:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:42 | 2022-12-21
10:29 | 2022-12-21
10:27 | 2022-12-21
10:08 | 2022-12-21
09:57 | 2022-12-21
09:29 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website