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"لبنان 24": قوة من الجيش تُنفّذ عمليات دهم في هذه الاثناء لعدد من المنازل في بلدة بريتال بحثا عن مطلوبين وفارين من سجن جب جنين

Lebanon 24
21-12-2022 | 09:29
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