Advertisement

أخبار عاجلة

اللواء عثمان خلال لقائه الرئيس ميقاتي: الوضع الامني جيد والاجهزة الامنية تتخذ سلسلة اجراءات في اطار الامن الوقائي ومتابعة الحوادث الامنية التي تحصل

Lebanon 24
21-12-2022 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي اجتمع بالمدير العام لقوى الامن الداخلي.. عثمان: الاجراءات الأمنية ستتكثف خلال فترة الاعياد
lebanon 24
21/12/2022 21:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سأطلبُ من الأجهزة الامنية مؤازرة وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الجمركي وعدم بيع البضاعة المخزّنة بالسعر الجديد
lebanon 24
21/12/2022 21:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عثمان: الاجراءات الأمنية ستتكثف خلال فترة الاعياد في كل المناطق وسيصار الى التشدد في مخالفات اطلاق النار
lebanon 24
21/12/2022 21:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي عرض مع نظيره المصري تعزيز التعاون في ظل التحديات الامنية اقليمياً ودولياً
lebanon 24
21/12/2022 21:48:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:40 | 2022-12-21
14:35 | 2022-12-21
14:29 | 2022-12-21
14:25 | 2022-12-21
14:20 | 2022-12-21
14:04 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website