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طالبان ردا على إدانات منع تعليم الفتيات: لا تراجع ولن نفسر أفعالنا لأحد (العربية)
Lebanon 24
21-12-2022
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10:42
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