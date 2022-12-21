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اليمن والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميغاوات (سبوتنيك)

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:06
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