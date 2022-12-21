Advertisement

أخبار عاجلة

اتحاد الشغل التونسي: الوضع الاقتصادي في البلاد "قابل للانفجار" ولم يعد ممكنا السكوت عنه (الشرق)

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير بكين لدى السعودية لـ"الشرق": خططنا الاقتصادية تلتقي مع رؤية المملكة 2030
lebanon 24
22/12/2022 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": المجر تعرقل إقرار حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو (الشرق)
lebanon 24
22/12/2022 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد الشغل التونسي: كل المؤشرات تنذر بخطر داهم في البلاد (العربية)
lebanon 24
22/12/2022 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الإيراني يعلن تشكيل لجنة تحقيق في "الاضطرابات" الأخيرة بالبلاد تضم ممثلين عن أجهزة حكومية وغير حكومية (الشرق)
lebanon 24
22/12/2022 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2022-12-21
17:18 | 2022-12-21
17:14 | 2022-12-21
17:00 | 2022-12-21
16:54 | 2022-12-21
16:51 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website