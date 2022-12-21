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الجيش: توزيع 23000 معطف شتوي على 152 مدرسة رسمية في جميع المناطق ضمن برنامج CIMIC

Lebanon 24
21-12-2022 | 12:10
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