Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي: ممتنون لحكومة قطر لجهودها في تأمين إطلاق سراح الرعايا الأميركيين من أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2022 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: لن نغير سياستنا تجاه أوكرانيا وسنواصل في الوقت نفسه جهودنا لإطلاق سراح الأميركي بول ويلان المعتقل في روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2022 01:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: روسيا لم تظهر أي رغبة بشأن الحوار المتعلق بالإفراج عن أميركيين محتجزين لديها (الجزيرة)
lebanon 24
22/12/2022 01:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا في العلاقات العسكرية (العربية)
lebanon 24
22/12/2022 01:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: تصويت الأمم المتحدة لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة دليل على الإجماع الدولي المتزايد بشأن إيران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/12/2022 01:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2022-12-21
17:18 | 2022-12-21
17:14 | 2022-12-21
17:00 | 2022-12-21
16:54 | 2022-12-21
16:51 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website