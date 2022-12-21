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وصول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولية منذ انطلاق الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2022 | 13:41
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