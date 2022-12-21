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زيلينسكي: الحرب لم تنته وبايدن يؤكّد أنه يريد سلاماً عادلاً لأوكرانيا

Lebanon 24
21-12-2022 | 15:20
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