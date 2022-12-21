Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 3 جنود عراقيين وجرح اثنين في تفجير استهدف دورية للجيش ضمن منطقة الزاب الاسفل قرب الحويجة في محافظة كركوك

Lebanon 24
21-12-2022 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى بتفجير استهدف رتلا للشرطة في محافظة كركوك العراقية
lebanon 24
22/12/2022 04:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 جنود عراقيين في حصيلة أولية جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كركوك
lebanon 24
22/12/2022 04:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام الأردني: مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح برصاص مخربين في منطقة الحسينية
lebanon 24
22/12/2022 04:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله في بيان: ندين بشدّة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين
lebanon 24
22/12/2022 04:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2022-12-21
19:47 | 2022-12-21
19:45 | 2022-12-21
19:30 | 2022-12-21
19:30 | 2022-12-21
19:00 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website