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مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ للميادين: من دون رفع العقوبات عن سوريا لا يمكن لجلسات مجلس الأمن أن تحقّق شيئاً

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:42
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