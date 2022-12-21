Advertisement

أخبار عاجلة

"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه نجح في تأليف حكومته

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيليّة: إصابة جندييين من حرس الحدود في عملية طعن في منطقة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة وإصابة منفذ العملية
lebanon 24
22/12/2022 04:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: إطلاق نار استهدف حافلة ركاب في منطقة مستوطنة "شانور" شمالي الضفة ولا إصابات
lebanon 24
22/12/2022 04:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام تركية: أردوغان يقول إنه يريد عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد وبوتين لديه وجهة نظر إيجابية
lebanon 24
22/12/2022 04:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار قوي في منطقة اللد
lebanon 24
22/12/2022 04:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2022-12-21
19:47 | 2022-12-21
19:45 | 2022-12-21
19:30 | 2022-12-21
19:30 | 2022-12-21
19:00 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website