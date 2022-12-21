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بايدن: بوتين فشل وهو يعلم الآن أنه لا يمكنه اجتياح كل الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
21-12-2022 | 17:00
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