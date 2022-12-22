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التحكّم المروري: قتيل و5 جرحى في 6 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
22-12-2022
|
00:31
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