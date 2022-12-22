Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل فلسطيني وإصابة 36 آخرين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة

Lebanon 24
22-12-2022 | 01:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
lebanon 24
22/12/2022 11:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة في نابلس
lebanon 24
22/12/2022 11:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
lebanon 24
22/12/2022 11:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية تعلن "استشهاد" طفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في نابلس
lebanon 24
22/12/2022 11:55:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:53 | 2022-12-22
04:09 | 2022-12-22
03:58 | 2022-12-22
03:54 | 2022-12-22
03:43 | 2022-12-22
03:27 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website