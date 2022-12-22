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ميقاتي في منتدى الاقتصاد العربي : الاقتصاد العربي واصل تعافيه هذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي حيث يقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجّل نمواً حقيقياً نسبته 5.0% في العام 2022

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:52
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