الرئيس ميقاتي بمنتدى الاقتصاد العربي: في لبنان ورغم الضغوطات المستمرة والاختلالات المالية بظل تشنج سياسي متعاظم عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمو يقارب 2% بالقيم الفعلية

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