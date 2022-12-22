ميقاتي: القطاع العام بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019 ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية

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